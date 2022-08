Τσιτσιπάς: Έκανε δώρο στον πατέρα του μία Aston Martin αξίας 240.000 ευρώ (vid)

Συγκεκριμένα, ο Τσιτσιπάς δώρισε στον πατέρα του μία Aston Martin DBX, 707 ίππων. Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, ο ο 23χρονος Έλληνας πρωταθλητής, νο 5 στην παγκόσμια κατάταξη, «ξάφνιασε τον πατέρα του Απόστολο, με ένα ονειρεμένο αυτοκίνητο».

«O Στέφανος Τσιτσιπάς είχε σκηνοθετήσει την παράδοση του δώρου. Ένας παρκαδόρος ενός ξενοδοχείου στο Μονακό έδωσε τα κλειδιά στον πατέρα του. Κρυμμένο κάτω από έναν μουσαμά στα χρώματα της σημαίας του Ηνωμένου Βασιλείου, ήταν ένα ολοκαίνουργιο SUV της Aston Martin DBX, που ο Απόστολος Τσιτσιπάς ανακάλυψε με χαρά και έκπληξη. Εμφανώς έκπληκτος και χαρούμενος, ο Απόστολος ευχαρίστησε τον γιο του, μόλις η συγκίνηση υποχώρησε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει πάρει και την πρωτοβουλία οι πινακίδες του αυτοκινήτου να είναι «24/12», ημερομηνία γέννησης του πατέρα του.

