Nικητής ο Κύργιος στην Ουάσινγκτον

Ο Ελληνοαυστραλός επικράτησε με 6-4, 6-3 του Ιάπωνα κατακτώντας τον τίτλο στο Citi Open για 2η φορά στην καριέρα του, μετά το 2019.

Αυτός ήταν ο 7ος τίτλος καριέρας για τον Κύργιο (7-4 σε τελικούς), που διανύει την καλύτερη χρονιά στην καριέρα του. Θυμίζουμε φέτος κατάφερε να φτάσει στον τελικό του Γουίμπλεντον, ενώ είχε παίξει σε 3 ακόμα ημιτελικούς, στο Χιούστον, στην Στουτγκάρδη και στη Μαγιόρκα.

Μετά και τον θρίαμβό του στην Ουάσινγκτον, ο Κύργιος θα κερδίσει 26 θέσεις και θα ανεβεί στο Νο.37 της παγκόσμιας κατάταξης, από το Νο.63 που βρίσκεται σήμερα.

Ο Κύργιος, πέτυχε 12 άσους σήμερα και για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα μετά τον ημιτελικό (όπου κέρδισε τον Μίκαελ Ιμερ), δεν έχασε καμιά φορά το σερβίς του.

