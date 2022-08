Πέρασε τελικό και κράτησε το Νο.1 ο Μεντβέντεφ (vids)

O κορυφαίος τενίστας στον κόσμο λύγισε με 7-6(0), 6-1 τον Μιομίρ Κετσμάνοβιτς (Νο.38) και, εκτός των άλλων, εξασφάλισε την παραμονή του στο Νο.1 του κόσμου τουλάχιστον μέχρι το τέλος του US Open.

Πλέον ο 26χρονος Ρώσος έχει φτάσει στους τελικούς όλων των τουρνουά του αμερικανικού swing, εκτός από αυτόν της Ατλάντα όπου δεν έχει παίξει ποτέ. Συνολικά είναι το 26ο ματς τίτλου (13-12) για τον περσινό νικητή του US Open.

Ο αντίπαλός του στον τελικό θα είναι ο υπερασπιστής του τίτλου Καμ Νόρι (Νο.12), που πήρε μεγάλη νίκη με 6-4, 3-6, 6-3 επί του Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ (Νο.9).

Δράση έχουμε και στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, όπου διεξάγεται το 500άρι της WTA. Εκεί, μάλιστα, είχαμε και εκπλήξεις... Αρχικά, η Βερόνικα Κουντερμέτοβα άφησε εκτός την Ονς Ζαμπέρ, φιναλίστ του Wimbledon, με 7-6(5), 6-2 και θα παίξει με τη Σέλμπι Ρότζερς, που απέκλεισε με 6-4, 6-4 την Αμάντα Ανισίμοβα.

Εκτός έμεινε και η Αρίνα Σαμπαλένκα, που υπέπεσε σε 20 διπλά λάθη και παραδόθηκε με 4-6, 7-5, 6-0 στην Ντάρια Κασάτκινα. Η εξαιρετική φέτος Ρωσίδα θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με το Νο.2 του ταμπλό, την Πάουλα Μπαντόσα, που σταμάτησε με 7-6(4), 6-2 την φιναλίστ του Roland Garros Κόκο Γκοφ.

Θυμίζουμε ότι επικεφαλής του ταμπλό στο Σαν Χοσέ ήταν η Μαρία Σάκκαρη, που έχασε στα δύο σετ από τη Σέλμπι Ρότζερς.

Into his 26th career final 👏@DaniilMedwed defeats Kecmanovic 7-6 6-1 under the lights in Los Cabos!#ATC2022 pic.twitter.com/EMzydCtfg5