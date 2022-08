Έσωσε πέντε ματς πόιντ ο Κύργιος! (vids)

Ο Νικ Κύργιος πήρε το... θρίλερ κόντρα στον Φράνσις Τιάφοου και πέρασε στα ημιτελικά του Citi Open της Ουάσινγκτον (ATP 500).

Ήταν ένα άκρως συναρπαστικό ματς, όπου ο Νικ χρειάστηκε να σώσει πέντε ματς πόιντ του αντιπάλου του (Νο.27) στο τάι μπρέικ του δεύτερου σετ, για να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και να επικρατήσει με 6-7(5), 7-6(12), 6-2 σε 2 ώρες και 29 λεπτά.

Έβγαλε, μάλιστα, εις πέρας διπλή αποστολή, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα ολοκλήρωσε το έργο του κόντρα στον Ράιλι Οπέλκα, τον οποίο λύγισε με 7-6(1), 6-2, σε έναν αγώνα που διακόπηκε την Πέμπτη στο δεύτερο σετ λόγω βροχής.

Ο 27χρονος Αυστραλός (Νο.63) θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό κόντρα στον Μίκαελ Ίμερ, που άφησε εκτός με 6-2, 5-7, 6-3 τον Σεμπ Κόρντα.

Στην τετράδα πέρασε και ο επικεφαλής του ταμπλό Αντρέι Ρούμπλεφ, που αρχικά απέκλεισε με 6-4, 7-6(8) τον Μαξίμ Κρέσι και στη συνέχεια νίκησε με 6-2, 6-3 τον Τζέι Τζέι Γουλφ. Ο αντίπαλός του στα ημιτελικά είναι ο εκπληκτικός Γισοχίτο Νισιόκα, που υπέταξε με 7-6(5), 4-6, 7-5 τον Νταν Έβανς.

Στις γυναίκες, τα εισιτήρια του τελικού θα διεκδικήσουν Γουάν-Σαμσόνοβα και Σάβιλ-Κανέπι.

