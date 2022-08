Η κλήρωση του Τσιτσιπά στο Μόντρεαλ

O Τσιτσιπάς έχει bye για τον 2ο γύρο του National Bank Open στο Μόντρεαλ του Καναδά, όπου θα αντιμετωπίσει έναν qualifier.

Στον 3ο γύρο είναι πιθανό να αντιμετωπίσει τον Ράιλι Οπέλκα, ενώ στα προημιτελικά διασταυρώνεται με τους Γιανίκ Σίνερ και Ματέο Μπερετίνι.

Στα ημιτελικά διασταυρώνεται με τους Αντρέι Ρούμπλεβ και Κάρλος Αλκαράθ, ενώ στον τελικό μπορεί να συναντήσει τον κορυφαίο της παγκόσμιας κατάταξης, Ντανίλ Μεντβέντεβ, ή έναν εκ των Κάσπερ Ρουντ και Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ.

Ο Μεντβέντεβ, που θα είναι στο Νο.1 του ταμπλό, έχει πιθανό αντίπαλο στα προημιτελικά τον Ουμπέρ Χουκάρζ και τους Ρουντ και Οζέ Αλιασίμ στα ημιτελικά. Ο Αλκαράθ θα είναι στο Νο.2 του ταμπλό και διασταυρώνεται στα προημιτελικά με τον Ρούμπλεβ.

Αξίζει να σημειωθεί και η πιθανή "σύγκρουση" του Νικ Κύργιου, που είναι unseeded στο ταμπλό, με τον κορυφαίο του ταμπλό Μεντβέντεβ, από τον 2ο κιόλας γύρο.

After 5 weeks without Tsitsipas tennis, our guy returns to action next week in Montréal! Here’s his potential path in Canada:



R1 bye

R2 Qualifier

R3 Opelka 🇺🇸

QF Sinner 🇮🇹 Berrettini 🇮🇹

SF Alcaraz 🇪🇸 Rublev

F Medvedev / Ruud 🇳🇴 Auger-Aliassime 🇨🇦#PameStef 🇬🇷 #OBN22