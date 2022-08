Με Φιλιππούση στο Μόντρεαλ ο Τσιτσιπάς (vid)

Ήταν, άλλωστε, κάτι που δεν είχε αποκλείσει ο ίδιος ο Ελληνοαυστραλός σε συνέντευξή του στο SDNA κατά τη διάρκεια του Wimbledon, όπου ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν θα μπορούσε να βρίσκεται συνέχεια στο πλευρό του 24χρονου τενίστα.

Θα μπορούσε, όμως, να είναι παρών σε κάποια μεγάλα events και ήδη τα λόγια του γίνονται πράξη: ο Μαρκ ταξίδεψε στο Μόντρεαλ μαζί με τον Στεφ και θα είναι στο box του κορυφαίου Έλληνα τενίστα μαζί με τον Απόστολο Τσιτσιπά. Οι τρεις τους δουλεύουν πολύ καλά μαζί και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στο βρετανικό σλαμ, παρότι ο Στέφανος δεν κατάφερε να προχωρήσει πέρα από τον τρίτο γύρο.

Και αφού, λοιπόν, ο Φιλιππούσης πήγε στον Καναδά, η λογική λέει ότι θα είναι στην ομάδα του Τσιτσιπά και σε Σινσινάτι, Νέα Υόρκη.

Ο Στέφανος ξεκίνησε την προετοιμασία του για το National Bank Open (8/8) και έκανε, μάλιστα, και την πρώτη του προπόνηση στο κεντρικό court. Σήμερα θα μάθει και το «μονοπάτι» του στη διοργάνωση.

Αν δείτε με προσοχή το βίντεο, θα μπορέσετε να διακρίνετε τον Φιλιππούση δίπλα στον Απόστολο.

Stef is already practicing in Montreal!😍💪💥 pic.twitter.com/ETPWBIqoMQ