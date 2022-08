Ρώτησε το κοινό πού να σερβίρει στο ματς πόιντ ο Κύργιος (vids)

Ο 27χρονος Αυστραλός δεν διστάζει, λοιπόν, να ζητήσει τις... συμβουλές του κόσμου και, μάλιστα, τις ακολουθεί κιόλας!

Έτσι, πλησίασε δύο γυναίκες στο πρώτο του ματς πόιντ στον αγώνα με τον Μάρκος Γκιρόν και τις ρώτησε πού να σερβίρει.

Τις άκουσε και καθάρισε τον αγώνα με τον Αμερικανό στον πρώτο γύρο του Citi Open (6-4, 6-2). Απλά πράγματα!

