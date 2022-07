Νίκη στο «σπίτι» της η Σβιόντεκ (vids)

Η 21χρονη Πολωνή, Νο.1 στον κόσμο, νίκησε τη συμπατριώτισσά της Μαγκνταλένα Φρετς (Νο.82) με 6-1, 6-2 σε 73 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Βαρσοβίας (WTA 250), όπου θα συναντήσει τη Ρουμάνα Γκαμπριέλα Λι. Ιδανικό ξεκίνημα μπροστά στο κοινό της πατρίδας της, που σίγουρα περιμένει να πανηγυρίσει μαζί της και τον τίτλο!

Θυμίζουμε ότι η Σβιόντεκ έτρεχε ένα εκπληκτικό σερί 37-0 μέχρι τις αρχές του μήνα, όμως της έκοψε τον δρόμο στο Λονδίνο η Αλιζέ Κορνέ. Κάποτε θα έχανε, αυτό ήταν βέβαιο...

🇵🇱 First Tour win on home soil 🇵🇱



Top seed @iga_swiatek moves past fellow Pole Frech dropping only 3 games!#PolandOpen pic.twitter.com/3NU4TO04tp