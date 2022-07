Αποσύρθηκε από την Ατλάντα ο Κύργιος (vid)

Το είπε, μάλιστα, ο ίδιος στους θεατές on court, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόθεσή του είναι να παίξει απόψε στο διπλό με παρτενέρ τον Θανάση Κοκκινάκη. Ούτε ο 26χρονος Ελληνοαυστραλός, πάντως, συνεχίζει στο μονό, αφού ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από τον Αμερικανό Αντρές Μάρτιν με 6-3, 6-2.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νικ σκοπεύει να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για το US Open (29/8), παίζοντας σε Ουάσινγκτον, Μόντρεαλ και Σινσινάτι.

“I’m shattered that I’m not able to compete tonight…all I wanted to do was come out here and give you guys a show.”



Unfortunately, 2016 champ @NickKyrgios has withdrawn from the singles draw in Atlanta 😢#AtlantaOpen pic.twitter.com/2Phpori42g