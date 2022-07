Η νέα «σπόντα» του Κύργιου για Τσιτσιπά (vid)

Μετά από όσα κωμικοτραγικά έγιναν στο Wimbledon και τη μεταξύ τους συνάντηση στον τρίτο γύρο, εννοείται ότι ο 27χρονος Αυστραλός έχει αυτή την εποχή στο στόχαστρο τον Στέφανο Τσιτσιπά!

Φρόντισε, μάλιστα, να πετάξει την... μπηχτή του για τον 23χρονο Έλληνα σε μια τελείως άσχετη στιγμή, καθώς μιλούσε σε online συζήτηση για τη συνεργασία του με τον Τζακ Σοκ στο διπλό του Citi Open στην Ουάσινγκτον.

«Ο τελευταίος μου παρτενέρ στη διοργάνωση ήταν ο Στέφανος, οπότε δύσκολα να πάει πολύ χειρότερα από αυτό», είπε ο Νικ, προκαλώντας τα γέλια του παρουσιαστή Πράκας Άμριτρατζ και του Αμερικανού συμπαίκτη του.

