Κράτησε τα σκήπτρα στο Γκστάαντ ο Ρουντ (vids)

Εγγύηση στο χώμα ο 23χρονος Νορβηγός (Νο.5), λύγισε τον 26χρονο Ιταλό (Νο.15) με 4-6, 7-6(4), 6-2 σε 2 ώρες και 34 λεπτά και πανηγύρισε το ένατο τρόπαιο της καριέρας του (τρίτο φετινό). Όλα είναι της κατηγορίας ATP 250 και οκτώ από αυτά έχουν κερδηθεί στη συγκεκριμένη επιφάνεια!

Εκτός των άλλων, ο φιναλίστ του φετινού Roland Garros είναι και αήττητος στην Ελβετία, όπου τρέχει ρεκόρ 16-0, έχοντας πάρει δύο σερί τίτλους σε Γενεύη (2021-2022) και Γκστάαντ (2021-2022).

Ο Μπερετίνι, πάντως, που μετρούσε 12 σερί νίκες στο tour και είχε να ηττηθεί από τον Μάρτιο, θα μπορούσε να έχει... άλλη μοίρα. Και αυτό διότι μετά την κατάκτηση του πρώτου σετ, είχε ευκαιρίες στο δεύτερο (0/3 μπρέικ πόιντ) να καθαρίσει το ματς και γενικά φαινόταν να βρίσκεται σε θέση ισχύος. «Προδόθηκε», ωστόσο, από το forehand του στο τρίτο σετ και ο εξαιρετικός Ρουντ εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση...

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρουντ είναι ο πρώτος τενίστας του Top 10 που κερδίζει τον τίτλο μετά τον Ρότζερ Φέντερερ το 2004!

