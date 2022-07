Για το repeat στο Γκστάαντ ο Ρουντ (vid)

Στην καλύτερή του φετινή εμφάνιση στο Γκστάαντ, ο 23χρονος Νορβηγός (Νο.5) ισοπέδωσε τον 34χρονο Ισπανό (Νο.40) με 6-2, 6-0 σε μόλις 62 λεπτά και θα προσπαθήσει αύριο να διατηρήσει τα σκήπτρα στην ελβετική πόλη.

Δεν θα έχει, βέβαια, εύκολη αποστολή, καθώς θα βρει απέναντί του τον Ματέο Μπερετίνι (Νο.15), που μετράει 12 σερί νίκες στο tour και δεν έχει ηττηθεί ποτέ στο Γκστάαντ, από όπου είχε φύγει νικητής το 2018.

Οι δύο φιναλίστ έχουν από δύο νίκες στις προηγούμενες αναμετρήσεις τους, ωστόσο ο Ρουντ προηγείται με 2-1 στο χώμα.

Στο μεταξύ, η Μπερνάρντα Πέρα ήταν η νικήτρια του τουρνουά της WTA στο Αμβούργο, επικρατώντας με 6-2, 6-4 της Ανέτ Κονταβέιτ, Νο.2 στον κόσμο. Η 27χρονη Αμερικανίδα, μάλιστα, Νο.81 στην παγκόσμια κατάταξη, σήκωσε το δεύτερο σερί της τρόπαιο, αφού πριν μία εβδομάδα κέρδισε τον πρώτο τίτλο της καριέρας της στη Βουδαπέστη!

One win away from defending his title!@CasperRuud98 flies past Ramos-Vinolas 6-2 6-0 to set a #SwissOpenGstaad final clash jvs Matteo Berrettini pic.twitter.com/uL9QpRhSAE