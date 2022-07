Σταμάτησε τον Τιμ στο Γκστάαντ ο Μπερετίνι (vid)

Eξαιρετικός ο 26χρονος Ιταλός (Νο.15)... έκοψε τη φόρα του άλλοτε Νο.3 τενίστα στον κόσμο (Νο.274) και επικράτησε με 6-1, 6-4 σε 77 λεπτά, κλείνοντας θέση στον τελικό της χωμάτινης διοργάνωσης. Μετράει πλέον 12 διαδοχικές νίκες στο tour, ενώ είναι αήττητος σε δύο συμμετοχές στο Γκστάαντ (ήταν νικητής το 2018)!

Ο αντίπαλός του στον τρίτο του φετινό τελικό (2-0) θα προκύψει από τη μάχη ανάμεσα σε δύο άλλους πρώην πρωταθλητές, τους Κάσπερ Ρουντ και Αλμπέρτ Ράμος Βινιόλας.

Ο Τιμ, από την πλευρά του, μπορεί να φεύγει με... άδεια χέρια από την Ελβετία, όμως τα μηνύματα για την κατάστασή του είναι άκρως ενθαρρυντικά: έπαιξε στον πρώτο ημιτελικό του μετά από 14 μήνες και με την πορεία του θα επιστρέψει στο Top 200 της παγκόσμιας κατάταξης.

BOSSED IT.



A devastating performance from @MattBerrettini to defeat Thiem 6-1 6-4, booking his spot in the #SwissOpenGstaad final! pic.twitter.com/L8ZCCknkJj