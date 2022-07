Πρώτος ημιτελικός μετά το comeback για Τιμ (vid)

Ο πρώην Νο.3 τενίστας στον κόσμο επικράτησε του Περουβιανού Χουάν Πάμπλο Βαρίγιας με 6-4, 6-3 και θα περιμένει στην τετράδα της διοργάνωσης (ATP 250) τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Ματέο Μπερετίνι και τον Πέδρο Μαρτίνεθ.

Εκτός των άλλων, ο 28χρονος Αυστριακός, Νο.274 στον κόσμο, εξασφαλίζει και την επιστροφή του στο Top 200, που δεν είναι και μικρό πράγμα μετά τον τραυματισμό στο χέρι, που τον άφησε εκτός δράσης για σχεδόν έναν χρόνο!

Μετά από συνεχείς ήττες στο tour, o Ντόμι έπαιξε στον πρώτο του προημιτελικό την περασμένη εβδομάδα στο Μπάσταντ, ενώ τώρα επιστρέφει σε ημιτελική φάση για πρώτη φορά μετά το περσινό Masters της Μαδρίτης.

Δεν ξέχασε να παίζει τένις, απλά χρειάζεται λίγο χρόνο!

