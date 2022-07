Δεύτερος σερί προημιτελικός για Τιμ (vid)

Ο πολύ ταλαιπωρημένος από τον τραυματισμό στο χέρι Αυστριακός (Νο.274) πέτυχε μεγάλη νίκη στο Γκσταάντ επί του Φεδερίκο Ντελμπόνις (Νο.125) με 7-6(6), 6-3 και πήρε το εισιτήριο για την οκτάδα της χωμάτινης διοργάνωσης (ATP 250), όπου θα αναμετρηθεί με τον Περουβιανό Χουάν Πάμπλο Βαρίγιας (7-6, 7-5 τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ). Aξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι έσωσε δύο σετ πόιντ του Αργεντινού στο τάι μπρέικ του πρώτου σετ (ένα από τα οποία με ένα υπέροχο backhand).

Παραμένει μακριά από το τοπ επίπεδό του ο νικητής του US Open 2020, όμως τα μηνύματα είναι πλέον ενθαρρυντικά και ενδεικτικό της ανόδου του είναι το γεγονός ότι θα παίξει στον δεύτερο σερί προημιτελικό του στο tour (είχε βρεθεί και στους «8» του Μπάσταντ). Είναι και η πρώτη straight sets νίκη του μετά την επιστροφή του τον περασμένο Μάιο.

Ο 28χρονος τενίστας είναι εκτός της entry list για το φετινό US Open (δεν έκανε χρήση του protected ranking), όμως θεωρείται βέβαιο πως θα πάρει wild card για το τελευταίο major της σεζόν.

Getting back into form 🙌@domithiem is through to his second quarter-final in consecutive weeks with a 7-6 6-3 victory over Delbonis!#SwissOpenGstaad pic.twitter.com/ZLLkW23PGc