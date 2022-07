Αργεντίνικος τελικός στο Μπάσταντ (vids)

O 21χρονος Αργεντινός, Νο.34 στον κόσμο, σταμάτησε με 6-2, 6-4 τον Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο.8) και θα διεκδικήσει αύριο (17/7) στο Μπάσταντ της Σουηδίας τον δεύτερο τίτλο στην καριέρα του. Ήταν, μάλιστα, η πρώτη του νίκη σε βάρος τενίστα του Top 10 και χάρη σε αυτή θα πλησιάσει ακόμα περισσότερο το Top 30 του κόσμου (Νο.31).

Απέναντί του θα βρει έναν συμπατριώτη του, τον 23χρονο Σερούντολο (Νο.39), που διανύει την καλύτερη σεζόν στην καριέρα του. Λίγες μέρες μετά τον αποκλεισμό του Κάσπερ Ρουντ, ο τενίστας από το Μπουένος Άιρες άφησε εκτός τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα (Νο.18) με 6-3, 6-2 και θα προσπαθήσει να κερδίσει το πρώτο του τρόπαιο..

Φέτος είχε αγωνιστεί και στον τελικό του Μπουένος Άιρες, όμως είχε ηττηθεί από τον επίσης Αργεντινό Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

FIRST TOP 10 WIN! 👏@sebaabaez7 defeats World No. 8 Andrey Rublev 6-2 6-4 in Bastad. The Argentine will meet fellow compatriot Francisco Cerundolo in Sunday's final@NordeaOpen #NordeaOpen pic.twitter.com/hD38wPGi4V