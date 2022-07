Πρόκριση στα προημιτελικά για τον Τιμ με τένις από τα παλιά (vid)

Ο Αυστριακός, που αγωνίζεται με προστατευόμενη βαθμολογία στο 250άρι τουρνουά της Σουηδίας, επικράτησε στα τρία sets του Νο20 τενίστα του κόσμου, Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ και πανηγύρισε back to back νίκες, για 1η φορά μετά τον Μάιο του 2021.

Αν και βρέθηκε να κυνηγάει τον Ισπανό στο 1ο set (2-5), ο 28χρονος, πρώην Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, ανέβασε ρυθμό στο παιχνίδι του, θύμισε τον παλιό, καλό Τιμ και επιβλήθηκε με 7-6(5), 3-6, 6-4, μετά από 2 ώρες και 41 λεπτά εντυπωσιακής μάχης.

His first ATP quarter-final since Madrid 2021 ✊



A resurgent @domithiem battles past world No.20 Bautista Agut 7-6(5) 3-6 6-4 in Bastad!#NordeaOpen pic.twitter.com/UbJkKASoIa