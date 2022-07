Τζόκοβιτς: «Ο αγαπημένος μου τίτλος είναι ο επόμενος» (vids+pics)

Ο Τζόκερ υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει με 22ο τίτλο, χρησιμοποιώντας τα λόγια του μεγάλου Κόμπι Μπράιαντ.

«Ένιωσα μόνος μετά την Αυστραλία, αλλά εδώ ένιωσα όλη την αγάπη και τη στήριξη του λαού μου. Ελπίζω πως αυτή δεν θα είναι η τελευταία φορά που βρίσκομαι σ' αυτή τη θέση. Γι' αυτές τις στιγμές ζω, θα μείνουν στην καρδιά μου για το υπόλοιπο της ζωής μου», είπε ο Νόλε, ο οποίος ομολόγησε ότι θέλει πολύ να ξαναβρεθεί σ' αυτή τη θέση, κρατώντας στα χέρια του το 22ο τρόπαιο γκραν σλαμ της καριέρας του, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Κομπι Μπράιαντ: «Ο αγαπημένος μου τίτλος είναι ο επόμενος!»

#Djokovic: I hope this is not the last time we meet here. pic.twitter.com/k2Db31S2Ki