Υπόκλιση του Τσιτσιπά στον Τζόκοβιτς για τον θρίαμβο στο Wimbledon (pic)

O Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε με 3-1 σετ του Νικ Κύργιου στον τελικό και κατέκτησε για 7η φορά στην τεράστια καριέρα του το βαρύτιμο τρόπαιο, φτάνοντας τα 21 Grand Slam, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να τον συγχαίρει για το σπουδαίο επίτευγμα.

«Πάντα να θυμάστε να δίνετε συγχαρητήρια σε έναν πρωταθλητή που τα έχει θυσιάσει όλα για το άθλημα. Συγχαρητήρια Novak Djokovic, για την άψογη και θριαμβευτική πορεία σου! Το άξιζες», έγραψε σε ανάρτηση του ο Έλληνας τενίστας, δείχνοντας τον σεβασμό του προς τον Nole.

Always remember to congratulate the champion who sacrificed tremendously for sports. Congratulations @DjokerNole on this flawless triumphant run!



Well deserved 👏🏼👏🏼👏🏼 https://t.co/mw6pAXMBno