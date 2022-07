Αδιανόητο ξέσπασμα Κύργιου: «Είναι σαν να έχει πιει 700 ποτά!» (vid)

Πιο συγκεκριμένα, περίπου στα μέσα του τρίτου σετ ο Νικ Κύργιος πήγε έξαλλος στον διαιτητή, απαιτώντας ν' αποβληθεί μία γυναίκα από τις εξέδρες, καθώς φώναζε συνεχώς και τον ενοχλούσε σε κάθε πόντο- σύμφωνα, πάντα, με τα λεγόμενά του.

«Με ενοχλεί στο σερβίς, στον τελικό του Wimbledon, που δεν υπάρχει μεγαλύτερο ματς. Δεν με πίστεψες και μετά το έκανε πάλι και παραλίγο να μου κοστίσει το game. Γιατί είναι ακόμα εδώ; Είναι τέρμα μεθυσμένη και μου μιλάει την ώρα του αγώνα, είναι απαράδεκτο».

Ο διαιτητής φάνηκε να συμφωνεί με τον Αυστραλό παίκτη με τις ελληνικές ρίζες και θέλησε να μάθει ποια ακριβώς είναι, με τον έξαλλο Κύργιο να του απαντάει: «Αυτή με το φόρεμα, αυτή που μοιάζει σαν να έχει πιει 700 ποτά!»

Δείτε παρακάτω το σχετικό στιγμιότυπο:

