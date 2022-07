Έβαλε τα κλάματα όταν ρωτήθηκε για τους γονείς της η Ριμπάκινα (vid)

Η 23χρονη τενίστρια παραδέχτηκε ότι είναι ένας... ήρεμος άνθρωπος που δεν ενθουσιάζεται εύκολα, όμως το συναίσθημα «βγήκε» προς το τέλος της συνέντευξής της όταν ρωτήθηκε για τους γονείς της.

Συγκεκριμένα, ρωτήθηκε αν τους έχει μιλήσει και απάντησε ότι δεν το έχει κάνει ακόμα. Στη συνέχεια, όμως, όταν η δημοσιογράφος τι ρώτησε ποια θα είναι η αντίδρασή τους, απάντησε «θα είναι πολύ περήφανοι» και έβαλε τα κλάματα. Ίσως βγήκε όλη η πίεση, ίσως και να έχει πολύ καιρό να τους δει...

Νωρίτερα απάντησε για τον... ήρεμο πανηγυρισμό της. «Ήταν ένα δύσκολο ματς πνευματικά και σωματικά, οπότε στο τέλος ήμουν απλά πολύ χαρούμενη που τελείωσε. Και εκείνη τη στιγμή δεν πίστευα ότι τα κατάφερα. Θα γιορτάσω με την οικογένεια και τους φίλους μου».

Έχει πανηγυρίσει ποτέ έντονα; «Όχι, είμαι πάντα ήρεμη. Στην ομιλία μου στο τέλος σκεφτόμουν ότι θα κλάψω, αλλά με κάποιο τρόπο κράτησα τα δάκρυα. Ίσως αργότερα που θα είμαι μόνη στο δωμάτιο να κάψω non stop, δεν ξέρω!».

Και συνέχισε για το ίδιο θέμα: «Δεν ήξερα τι να κάνω, ήταν σοκαριστικό. Ίσως περίμενα να συμβεί, αλλά την ίδια στιγμή τα συναισθήματα ήταν πολλά. Προσπαθούσα να μείνω ήρεμη. Ίσως μια μέρα μπορεί να δείτε μια τεράστια αντίδραση από μένα, αλλά δυστυχώς όχι σήμερα».

Παραδέχτηκε, πάντως, ότι... δεν πέρασε καλά σήμερα. «Ήμουν πολύ αγχωμένη. Δεν το απόλαυσα όσο θα έπρεπε. Απόλαυσα περισσότερο τον ημιτελικό, δεν ξέρω γιατί. Ίσως το απολαύσω αύριο, όταν όλα θα είναι πιο ήρεμα. Θα είμαι με τους στενούς φίλους μου, την οικογένεια. Σίγουρα θα θυμάμαι τα πάντα από αυτή τη μέρα, αλλά για την ώρα ήταν πολύ αγχωτικό».

Και, φυσικά, έγινε και... ερώτηση της ημέρας για τη Ρωσία. Και ήταν αρκετά σκληρή, αφού η Ριμπάκινα ρωτήθηκε αν καταδικάζει τον πόλεμο και τις κινήσεις του Πούτιν. «Συγγνώμη, τα αγγλικά μου δεν είναι τα καλύτερα. Δεν κατάλαβα το δεύτερο μέρος της ερώτησης. Από την πλευρά μου μπορώ μόνο να πω ότι εκπροσωπώ το Καζακστάν. Δεν διάλεξα τον τόπο γέννησής μου. Άνθρωποι πίστεψαν σε μένα, το Καζακστάν με στήριξε. Και σήμερα είχα πολύ μεγάλη στήριξη, είδα τόσες σημαίες. Άρα, δεν ξέρω τι να απαντήσω».

Το λάθος, πάντως, είναι της Ρωσίας που δεν στήριξε ως παίκτρια, όχι της ίδιας ή του Καζακστάν...

