Ολοκληρώθηκε το θαύμα της Ριμπάκινα: Το Wimbledon ανήκει στην… Ρωσία! (vids)

Eκπληκτική η 23χρονη τενίστρια (Νο.23), επέστρεψε πολύ δυναμικά μετά την απώλεια του πρώτου σετ και επικράτησε της 27χρονης Τυνήσιας (Νο.2) με 3-6, 6-2, 6-2 σε 1 ώρα και 48 λεπτά, βάζοντας φρένο και στο σερί των 11 νικών της.

To Wimbledon, λοιπόν, μπορεί να απαγόρευσε τη συμμετοχή σε Ρώσους και Λευκορώσους, λόγω του πολέμου με την Ουκρανία, αλλά να που... την πάτησε: το τρόπαιο πήγε στη γεννημένη και μεγαλωμένη στη Μόσχα Ριμπάκινα, που άλλαξε υπηκοότητα το 2018 για οικονομικούς λόγους!

Το πήρε, όμως, με το σπαθί της, καθώς έκανε... ό,τι ήθελε μετά το πρώτο σετ και έλεγξε απολύτως τα νεύρα της, σε αντίθεση με τη Ζαμπέρ που φάνηκε να αγωνίζεται με μεγάλο «βάρος» στις πλάτες της. Η Τυνήσια, πάντως, έτσι κι αλλιώς έχει γράψει ιστορία με την πορεία της στο Λονδίνο...

Πέρυσι η ποικιλία νίκησε τη δύναμη και η Άσλεϊ Μπάρτι υπέταξε την Καρολίνα Πλίσκοβα, όμως φέτος η Ριμπάκινα «έλαμψε» με το big hitting της, αλλά και με την ταχύτητά της. Φάνηκε απολύτως προετοιμασμένη για το παιχνίδι της Ζαμπέρ και όταν πήρε μεγάλο προβάδισμα στο τρίτο σετ, δεν «λύγισε» από την ατμόσφαιρα του Centre Court. Ο κόσμος, βλέπετε, ήθελε μάχη μέχρι το φινάλε!

Σε αντίθεση, πάντως, με την πάντα εκδηλωτική Ζαμπέρ, η Ριμπάκινα ήταν «ρομπότ» μέχρι το τέλος και ακόμα και όταν ολοκλήρωσε τον θρίαμβό της, έδωσε την εντύπωση ότι ήταν απλά... άλλα μια μέρα στη δουλειά. Διαφορετικό στυλ παιχνιδιού και διαφορετικοί χαρακτήρες!

Αυτή που ήταν κυρίαρχη, ωστόσο, στο πρώτο σετ ήταν η Ζαμπέρ, που μπήκε πιο ψύχραιμη στον αγώνα (παρότι φαινόταν τρομερά αγχωμένη λίγο πριν την είσοδό της στο court) και με αρκετή άνεση κατέκτησε το πρώτο σετ.

Η Ριμπάκινα βρήκε, όμως, στη συνέχεια την αυτοκυριαρχία της και πέτυχε το πρώτο της μπρέικ μόλις στο πρώτο γκέιμ του δεύτερου σετ. Η Ζαμπέρ προσπάθησε να απαντήσει και έχασε τρεις ευκαιρίες στα επόμενα δύο service games της Καζάκας, ωστόσο δέχτηκε ένα ακόμα μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ (4-1) και δεν μπόρεσε να απειλήσει μετά το σερβίς της αντιπάλου της.

Σα να μην έφτανε αυτό, δέχτηκε γρήγορο μπρέικ και στο τρίτο σετ, με αποτέλεσμα να χάσει τελείως τον... εαυτό της. Το κοινό προσπάθησε να την ανεβάσει και υπήρξαν σημάδια «ζωής» όταν προηγήθηκε με 0-40 στο 3-2, όμως η Ριμπάκινα όχι μόνο κατάφερε να μείνει όρθια, αλλά έδωσε και το τελειωτικό χτύπημα με νέο μπρέικ (5-2).

Παρότι η Ζαμπέρ έκανε την ύστατη προσπάθεια και έφερε το γκέιμ στο 30-30, η Ριμπάκινα μπόρεσε τελικά να κλείσει τον αγώνα και να φτάσει στον μεγαλύτερο τίτλο της καριέρας της. Κρίμα που δεν παίρνει βαθμούς γι' αυτό!

«Ήμουν πολύ νευρική πριν και κατά τη διάρκεια του ματς. Χαίρομαι που τελείωσε γιατί δεν είχα ξανανιώσει έτσι», είπε η Ριμπάκινα στην τελετή απονομής. «Συγχαρητήρια Ονς, είσαι έμπνευση όχι μόνο για τους νέους, αλλά για όλους. Έχεις απίθανο παιχνίδι, καμία δεν είναι σαν κι εσένα στο tour. Έτρεξα τόσο πολύ σήμερα, που δεν χρειάζομαι άλλο fitness».

Η Zαμπέρ, από την πλευρά της, είπε: «Συγχαρητήρια στην Έλενα και την ομάδα της, μακάρι να τα καταφέρω την επόμενη φορά. Δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα χωρίς την ομάδα μου, σας ευχαριστώ για την υποστήριξη και την πίστη σε μένα. Προσπαθώ να εμπνεύσω τον κόσμο στη χώρα μου, ελπίζω να με ακούνε τώρα. Ευχαριστώ το υπέροχο κοινό για την υποστήριξη».

“I’m trying to inspire the next generations. I hope they are listening”@Ons_Jabeur, keep blazing the trail 🇹🇳#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/t4214lhOFu