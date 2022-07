O Ράφα έφυγε και τους χαιρέτησε όλους! (vid)

Παρά την πίκρα του για την αναγκαστική απόσυρσή του από το Wimbledon, ο θρυλικός Ισπανός αποχαιρέτησε το προσωπικό της διοργάνωσης και, όπως φαίνεται από το βίντεο, δεν ξέχασε κανέναν!

Τονίζουμε ότι δεν είναι μια κίνηση που έγινε για τις κάμερες, καθώς ο 36χρονος τενίστας δεν γνώριζε ότι τον τραβούσαν σε βίντεο. Απλά, αυτός είναι ο Ράφα...

Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε τι εννοούμε...

Rafa saying bye and thank you for everything to every single person pic.twitter.com/fkwE0ZkAaA