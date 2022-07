Συνεχίζει να γράφει ιστορία η Ζαμπέρ! (vids)

Η φανταστική φέτος Ονς Ζαμπέρ λύγισε στα τρία σετ την Τατιάνα Μαρία και πέρασε σε τελικό Grand Slam για πρώτη φορά στην καριέρα της! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ: Βίκυ Γεωργάτου.

Η 27χρονη Τυνήσια, Νο.2 στον κόσμο, έβαλε φρένο στα όνειρα της... μαμάς Τατιάνα Μαρία (Νο.103), πήρε τη νίκη με 6-2, 3-6, 6-1 και θα διεκδικήσει το «βαρύ» τρόπαιο κόντρα σε Σιμόνα Χάλεπ ή Έλενα Ριμπάκινα.

Εκτός των άλλων, η Ονς συνεχίζει να γράφει και ιστορία: έγινε η πρώτη Αφρικανή γυναίκα στην Open Era που περνάει σε τελικό Grand Slam.

Και έχει πολλές πιθανότητες ακόμα και να πανηγυρίσει τον τίτλο, αφού είναι μια από τις πιο «καυτές» παίκτριες στο tour! Συγκεκριμένα, μετράει 11 σερί νίκες (στο χορτάρι) και έχει κερδίσει 22 από τα 24 τελευταία παιχνίδια της!

Κερδίζει, πάντως, και τον κόσμο με το παιχνίδι της, αφού δεν είναι «συνηθισμένη» τενίστρια της baseline. Βρήκε, μάλιστα, απέναντί της σήμερα μια παίκτρια που επίσης έχει ποικιλία στο παιχνίδι της, οπότε οι θεατές στο Centre Court... πέρασαν καλά!

«Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα, χρόνια και χρόνια θυσιών αποδίδουν καρπούς», είπε μετά τη λήξη του αγώνα η Ζαμπέρ και στη συνέχεια μίλησε για την καλή της φίλη Μαρία. «Είναι έμπνευση για πολλούς ανθρώπους, που επέστρεψε αφού απέκτησε δύο παιδιά. Δεν ξέρω πώς το έχει κάνει. Είναι θηρίο, με έκανε να τρέξω. Νόμιζα ότι θα κουραζόταν, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε».

Και κατέληξε: «Είμαι μια περήφανη Τυνήσια που στέκεται εδώ, ξέρω ότι όλοι έχουν τρελαθεί ώρα στην Τυνησία. Θα ήθελα να δω περισσότερους Τυνήσιους και Αφρικανούς στο tour».