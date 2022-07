Νέο tweet του Τσιτσιπά για... κυλιόμενες σκάλες και ηλεκτρική οδοντόβουρτσα

Για τις ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες και τις κυλιόμενες σκάλες έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο twitter, σε ένα νέο του tweet, απο αυτά που μας έχει συνηθίσει.

«Μια κυλιόμενη σκάλα και μια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα είναι δύο πράγματα που μπορούν να σταματήσουν να λειτουργούν και να επιτύχουν τον αρχικό τους στόχο», έγραψε χαρακτηριστικά ο Έλληνας τενίστας.

An escalator and an electric toothbrush are two things that can stop working and still attain their original goal.