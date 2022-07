Έξαλλη η Τομλιάνοβιτς με ρεπόρτερ που την ρώτησε αν ο Κύργιος ήταν βίαιος μαζί της (vid)

Μπορεί η Αϊλα Τομλιάνοβιτς να αγωνιζόταν για δύο ώρες στον προημιτελικό του Wimbledon με την Ελένα Ριμπάκινα, ωστόσο μόνο σχέση με το παιχνίδι δεν είχε η πρώτη ερώτηση που δέχθηκε η Αυστραλή στη συνέντευξη Τύπου, κάτι που την έκανε έξαλλη. Συγκεκριμένα, με αφορμή τη δίκη που θα γίνει κατά του Νικ Κύργιου με την κατηγορία κακοποίησης από την πρώην του σχέση, ένας Αυστραλός δημοσιογράφος ρώτησε την Τομλιάνοβιτς αν είχε υποστεί και αυτή κάποια κακοποιητική συμπεριφορά από τον 27χρονο τενίστα αυτά τα δύο χρόνια που ήταν μαζί (χώρισαν το 2017).

Από την πλευρά της η Τομλιάνοβιτς απάντησε αμήχανα πως «πάει καιρός από τότε που χωρίσαμε και κρατάω τις σχέσεις μου ιδιωτικά και έτσι θέλω να μείνει. Προφανώς είμαι κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Δεν ξέρω τι έχει γίνει στην υπόθεση, αλλά ελπίζω να λυθεί σύντομα. Εγώ δεν είχα ανάλογη εμπειρία μαζί του».

Στη συνέχεια πάντως η 29χρονη φρόντισε να δείξει τη δυσαρέσκειά της από την ερώτηση μέσω social media λέγοντας πως «είναι απογοητευτικό που μετά από δύο ώρες αγώνα στα προημιτελικά, η πρώτη ερώτηση που επέλεξε να μου κάνει ο δημοσιογράφος, δεν είχε καμία σχέση με το παιχνίδι».

The poise of Ajla Tomljanovic to deal with this question is remarkable. Can’t believe this was the first thing she was asked after a grand slam quarterfinal. #Wimbledon pic.twitter.com/VKxvQ8FySG

Quite disappointing that after almost 2 hours of playing my quarterfinals that that was the first question the journalist chose to ask me, and never proceeded to ask anything match related. Glad to see headlines mostly about that now. Do better 😤 https://t.co/ygoUDe1XBb