Δεν είναι άνθρωπος, είναι… Ναδάλ! (vids)

Παρότι υπήρχαν ακόμα και «σημάδια» απόσυρσης λόγω προβλήματος στους κοιλιακούς, ο θρυλικός Ισπανός πάλεψε για 4 ώρες και 21 λεπτά και επικράτησε του 24χρονου Αμερικανού (Νο.14) με 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6(4), για να περάσει στην τετράδα του Wimbledon για όγδοη φορά στην καριέρα του.

Σφράγισε, έτσι, το μεγάλο ραντεβού με τον Νικ, που περιμένει... πώς και πώς να να βρεθεί court απέναντι από τον αριστερόχειρα τενίστα! Έχουν, μάλιστα, βρεθεί και δυο φορές σε αυτή τη διοργάνωση, με τον Αυστραλό να ρίχνει τη «βόμβα» το 2014 και τον Ράφα να παίρνει τη νίκη στα τέσσερα σετ το 2019. Συνολικά, ο Ναδάλ προηγείται στο head to head με 6-3.

Το θέμα, βέβαια, για τον Ράφα αυτή τη στιγμή, είναι να πάρει τις ανάσες του και να δει πώς θα χειριστεί το πρόβλημα στους κοιλιακούς, που τον έκανε να σκεφτεί ακόμα και να εγκαταλείψει την προσπάθεια κόντρα στον Φριτζ. Ακόμα και το box του τον παρότρυνε στο δεύτερο σετ να αποσυρθεί, καθώς φαινόταν ότι δεν πατούσε καλά στα πόδια του. Εκείνος, όμως, δεν ήταν διατεθειμένος να παραδοθεί έτσι απλά, χωρίς να εξαντλήσει τις πιθανότητές του...

Όσο περνούσε ο χρόνος, μάλλον τα πράγματα γίνονταν καλύτερα για τον 36χρονο τενίστα, που έμεινε δύο φορές πίσω στο σκορ, αλλά κατάφερε να επιστρέψει. Όταν πλέον το ματς θα κρινόταν σε τάι μπρέικ, ήταν βέβαιο ποιος ήταν πια το απόλυτο φαβορί για τη νίκη...

Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ο Ράφα ξεκίνησε εξαιρετικά το ματς, αλλά είδε τον αντίπαλό του να παίρνει πέντε σερί γκέιμ μετά το 1-3 και να κατακτάει ανέλπιστα το σετ. Όλα αυτά, βέβαια, την ώρα που ο Ισπανός δεν μπορούσε να σερβίρει όπως θα ήθελε και γενικώς η κίνησή του ήταν περιορισμένη στο court.

Χρειάστηκε να πάρει και ιατρικό τάιμ άουτ και τα πράγματα δεν έδειχναν καθόλου καλά, όμως μπόρεσε και πάλι να περάσει πρώτος με μπρέικ στο δεύτερο σετ (0-2). Ο Φριτζ το πήρε πίσω στο πέμπτο γκέιμ, όμως «λύγισε» όταν σέρβιρε στο 6-5.

Ο Αμερικανός, όμως, δεν το έβαλε κάτω και με δύο μπρέικ στο τρίτο σετ, πέρασε ξανά μπροστά στο σκορ. Στο σημείο αυτό ο Ράφα μίλησε ξανά με τον φυσιοθεραπευτή και να φάνηκε να λέει ότι θα περιμένει λίγο ακόμα. Και καλά έκανε...

Αν και έχασε δύο φορές προβάδισμα με μπρέικ στο τέταρτο σετ, χτύπησε ξανά την πιο κατάλληλη στιγμή (6-5) και έφερε το ματς στα ίσα.

Το πέμπτο σετ ήταν ακόμα πιο κλειστό, με τον Ναδάλ να κάνει το μπρέικ στο έβδομο γκέιμ και να φτάνει πολύ κοντά στη νίκη (4-3). Ο Φριτς είχε ξανά την απάντηση και οι διαφορές τελικά λύθηκαν στο σούπερ τάι μπρέικ, όπου ο Ράφα ήταν... μια κλάση ανώτερος!

Θυμίζουμε ότι ο Φριτζ ηταν αυτός που υποχρέωσε στο Indian Wells τον Ράφα στην πρώτη του φετινή ήττα μετά από σερί 20-0!

Έκλεισε, λοιπόν, η τετράδα της διοργάνωσης και την Παρασκευή (8/7) θα μονομαχήσουν Τζόκοβιτς-Νόρι και Κύργιος-Ναδάλ...

"For a lot of moments I was thinking maybe I will not be able to finish the match"



The mentality of a champion who never quits#Wimbledon | #CentreCourt100 | @RafaelNadal pic.twitter.com/PEKGN1R9fU