«Άτρωτος» Νόλε: Επέστρεψε από 0-2 κόντρα στον Σίνερ! (vids)

Αλύγιστος στο Λονδίνο ο 35χρονος Σέρβος (Νο.3), υπέταξε τον 20χρονο Ιταλό (Νο.13) με 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 σε 3 ώρες και 35 λεπτά και έφτασε τις 26 διαδοχικές νίκες στη διοργάνωση!

Το επόμενό του εμπόδιο στον δρόμο προς τον τέταρτο διαδοχικό του τίτλο στο All England Club θα είναι ο νικητής του αγώνα ανάμεσα στον Νταβίντ Γκοφέν και τον Καμ Νόρι.

Θυμίζουμε ότι αυτή είναι πιθανότατα η τελευταία ευκαιρία του Νόλε να κατακτήσει major φέτος, καθώς με τα τωρινά δεδομένα δεν του επιτρέπεται η είσοδος στις ΗΠΑ για το US Open.

Για δύο σετ ο Σίνερ μάγεψε το Centre Court με τις επιθέσεις του στο σερβίς του Τζόκοβιτς, τις απίθανες άμυνές του και τους winners... τύπου Νόλε. Έδειχνε, πραγματικά, ικανός να ρίξει τη «βόμβα» και να σταματήσει τον δρόμο του τενίστα από το Βελιγράδι προς τον 21ο Grand Slam τίτλο του.

Ποτέ, όμως, δεν γίνεται να ξεγράφεις τον απίθανο Σέρβο, που φρόντισε να κάνει ανασύνταξη δυνάμεων στο toilet break (όπως, και πάλι, έκανε στον περσινό τελικό του RG) και να μπει με άλλο αέρα στο τρίτο σετ. «Έσπασε» γρήγορα τον αντίπαλό το και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αρχίσει να αποκτάει... αμφιβολίες για το παιχνίδι του ο νεαρός τενίστας.

Βούτυρο στο ψωμί του Νόλε ήταν όλο αυτό και, αφού πλέον είχε βρει το σερβίς και τα χτυπήματά του, δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να φέρει το ματς στα ίσα. Και όταν το κάνει αυτό, σπάνια θα χάσει και το παιχνίδι (έχει ρεκόρ 6-1 όταν ισοφαρίζει από 0-2).

Με ένα ακόμα γρήγορο μπρέικ στο δεύτερο σετ (2-1), μπήκε ξανά στη θέση του οδηγού και έμεινε εκεί ως το τέλος, δίνοντας και θριαμβευτικό τόνο στην επικράτησή του με ένα νέο μπρέικ στο 4-2.

Έκλεισε, λοιπόν, θέση στον 43ο ημιτελικό major της καριέρας του και οδεύει ως μεγάλο φαβορί προς τον 21ο Grand Slam τίτλο του! Ειδικά μετά το σημερινό, φαίνεται πολύ δύσκολο να του κόψει κάποιος τον δρόμο του.

Θυμίζουμε ότι ο δεύτερος ημιτελικός θα προκύψει από τα αυριανά ματς Φριτζ-Ναδάλ και Γκαρίν-Κύργιος.

Μόλις 15 μήνες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της και κάτι λιγότερο από έναν χρόνο μετά την επιστροφή της στο tour, η Τατιάνα Μαρία (Νο.103) πέρασε για πρώτη φορά σε ημιτελικό Grand Slam. Η 34χρονη Γερμανίδα, που έμεινε πίσω με μπρέικ στο δεύτερο και το τρίτο σετ, ξεπέρασε με 4-6, 6-2, 7-5 το εμπόδιο της συμπατριώτισσάς της Γιούλε Νιμάιερ και θα περιμένει στην τετράδα τη νικήτρια του αγώνα Μπούζκοβα-Ζαμπέρ.

Είναι η 46η συμμετοχή της σε Grand Slam (υπολογίζοντας και τα προκριματικά) και είναι μόλις η πρώτη φορά που προχωράει πέρα από τον δεύτερο γύρο! Θυμίζουμε ότι ήταν αυτή που έκοψε τον δρόμο της Μαρίας Σάκκαρη στον τρίτο γύρο.

Το άλλο ζευγάρι της τετράδας θα γίνει γνωστό μετά τα αυριανά ματς Ανισίμοβα-Χάλεπ και Τομλιάνοβιτς-Ριμπάκινα.

