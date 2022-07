Ανεβαίνει ο Ναδάλ (vids)

Ο θρυλικός Ισπανός (Νο.4) επικράτησε του 26χρονου Ολλανδού (Νο.25) με 6-4, 6-2, 7-6(6) και έχει πλέον σερί 18-0 στα φετινά Grand Slams. Ο επόμενος αντίπαλός του είναι ο Αμερικανός Τέιλορ Φριτζ, ο άνθρωπος που του έσπασε τη φετινή σεζόν το αήττητο στον τελικό του Indian Wells.

Θα μπορούσε, πάντως, ο Ράφα να είχε κλείσει πιο άνετα τον αγώνα, καθώς σέρβιρε για τη νίκη στο 5-4 του τρίτου σετ, ενώ προηγήθηκε με 5-2 και 6-3 στο τάι μπρέικ, αλλά έχασε το προβάδισμα. Τέλος καλό όλα καλά, όμως, και μετά τα τρία χαμένα ματς πόιντ ο αριστερόχειρας τενίστας καθάρισε την πρόκριση χωρίς να... μπλέξει! Η ουσία είναι πως εμφανίζεται ολοένα και καλύτερος...

Ο Ναδάλ κυνηγάει τον τρίτο τίτλο του στο Λονδίνο και αν καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο θα κατακτήσει το τρίτο του φετινό σλαμ και θα διατηρήσει ζωντανό το όνειρο για το ιστορικό Calendar Slam. Θα ξεφύγει και ακόμα περισσότερο από τους διώκτες του στη λίστα με τα major τρόπαια, όπου είναι πρώτος με 22 (Τζόκοβιτς και Φέντερερ έχουν από 20).

Με την ευκαιρία να θυμίσουμε τα ζευγάρια της φάσης των «8»: Τζόκοβιτς-Σίνερ, Γκοφέν-Νόρι (5/7), Γκαρίν-Κύργιος και Φριτζ-Ναδάλ (6/7).

"A very emotional moment"@RafaelNadal reflects on sharing Centre Court with legends past and present#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/0MLEQwVHHQ