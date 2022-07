Σκληρή δουλειά και δεύτερος προημιτελικός για Κύργιο (vids)

Παρότι αντιμετώπισε πρόβλημα στον ώμο, ο 27χρονος Αυστραλός λύγισε με 4-6, 6-4, 7-6(2), 3-6, 6-2 σε 2 ώρες και 11 λεπτά και συνεχίζει την πορεία προς τον... Ράφα Ναδάλ. Είχε προκριθεί στην οκτάδα και το 2014, ενώ η τελευταία φορά που βρέθηκε σε προημιτελικά σλαμ ήταν το 2015 (Australian Open).

Χωρίς να σερβίρει με τον καλύτερο τρόπο λόγω του θέματος που τον ανάγκασε να ζητήσει ιατρικά βοήθεια και να πάρει παυσίπονα, ο Νικ κατάφερε να βρει τον εαυτό του στο πέμπτο σετ και να διατηρήσει το τέλειο ρεκόρ του σε ματς των πέντε σετ στο Λονδίνο (6-0). Είπε, μάλιστα, μετά τη λήξη του αγώνα ότι γνώριζε το ρεκόρ του και ήξερε ότι μπορούσε να τα καταφέρει.

Φάνηκε, πάντως, να παίρνει μεγαλύτερη ώθηση στο πέμπτο σετ, μετά τη διαμάχη του με τον umpire, επειδή δεν του είπε να μην σπαταλήσει το τελευταίο του challenge (αφού ήταν φανερό ότι δεν θα δικαιωνόταν).

Εκτός των άλλων, στην on court συνέντευξη του δήλωσε ότι χρειάζεται τώρα ένα ποτήρι κρασί για να ηρεμήσει!

Αντίπαλός του στα προημιτελικά είναι ο Κριστιάν Γκαρίν, που επέστρεψε από το 0-2 και λύγισε με 2-6, 5-7, 7-6(3), 6-4, 7-(8) τον Άλεξ Ντε Μινόρ σε 4 ώρες και 34 λεπτά. Είναι η πρώτη φορά που περνάει σε προημιτελικό σλαμ ο Χιλιανός, που συγκινημένος δήλωσε ότι «δουλεύω όλη μου τη ζωή γι' αυτό».

Πρώτος προημιτελικός και για τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ, που απέκλεισε με 6-3, 6-1, 6-4 τον Αυστραλό Τζέισον Κούμπλερ και περιμένει Ράφα Ναδάλ ή Μπότικ Βαν ντε Ζάντσχουλπ.

