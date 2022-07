Ο Σίνερ έκοψε τον δρόμο του Αλκαράθ (vids)

Στο ντέρμπι της νέας γενιάς, ο 20χρονος Ιταλός, Νο.13 στον κόσμο, νίκησε τον 19χρονο Ισπανό (Νο.6) με 6-1, 6-4, 6-7(8), 6-3 σε 3 ώρες και 35 λεπτά και έγινε ο νεαρότερος παίκτης που περνάει στην οκτάδα μετά τον Νικ Κύργιο το 2014. Είναι μόλις η δεύτερη συμμετοχή του στη διοργάνωση και μέχρι φέτος δεν είχε νίκη.

Έσπασε και ένα σερί πέντε ηττών κόντρα σε τενίστες του Top 10 σε Grand Slam και ενδεχομένως να χρειαστεί να πετύχει άλλη μια για να περάσει στα ημιτελικά, καθώς περιμένει τώρα Νόβακ Τζόκοβιτς ή Τιμ Βαν Ριτχόβεν.

Ο Κάρλος, από την πλευρά του, μπόρεσε να σβήσει δύο ματς πόιντ στο τάι μπρέικ του τρίτου σετ και να ξαναμπεί στο παιχνίδι μειώνοντας σε 2-1, όμως δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που είχε στο τέταρτο. Η αλήθεια είναι ότι δεν βρέθηκε και στην καλύτερή του μέρα...

Στα προημιτελικά πέρασε και ο αγαπημένος του Λονδίνου Καμ Νόρι, που άφησε εκτός τον Τόμι Πολ με 6-4, 7-5, 6-4 και κάνει τη μεγαλύτερή του πορεία σε Grand Slam. Ο επόμενος αντίπαλός του είναι ο Νταβίντ Γκοφέν, που πήρε τη συναρπαστική μάχη 4.5 ωρών κόντρα στον Φράνσις Τιάφοου. Ο πολύπειρος Βέλγος, Νο.58 στον κόσμο, επικράτησε με 7-6(3), 5-7, 5-7, 6-4, 7-5 και προκρίθηκε στους «8» για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Στις γυναίκες, η Τατιάνα Μαρία, η παίκτρια που άφησε εκτός τη Μαρία Σάκκαρη, έβαλε φρένο και στη Γέλενα Οσταπένκο με 5-7, 7-5, 7-5 και πέρασε σε προημιτελικά σλαμ για πρώτη φορά στην καριέρα της. Εκεί θα βρει τη Γερμανίδα Τζουλ Νιμάιερ, που απέκλεισε με 6-2, 6-4 τη Βρετανίδα Χέδερ Γουότσον. Η 22χρονη τενίστρια δεν είχε ούτε νίκη σε Grand Slam πριν από τη βρετανική διοργάνωση!

Συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις και η Ονς Ζαμπέρ, Νο.2 στον κόσμο, και με τη νίκη της με 7-6(9), 6-4 επί της Ελίζ Μέρτενς πέρασε για δεύτερη σερί χρονιά στα προημιτελικά. Θα βρει τώρα απέναντί της τη Μάριε Μπούζκοβα με 7-5, 6-2 την Καρολίν Γκαρσιά.

Sinner wins the battle of youth.@janniksin becomes the youngest man to reach the quarter-finals at The Championships since 2014#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/ProofLIX6u