Την είπε στον Σονέγκο για την κραυγή του ο Ναδάλ! (vid)

Λίγο εκνευρισμένος για το μπρέικ που πήρε πίσω σε εκείνο το σημείο ο Λορέντζο Σονέγκο (στο όγδοο γκέιμ του τρίτου σετ), αλλά και για το γεγονός της διακοπής για να κλείσει η οροφή την ώρα που βρισκόταν κοντά στη νίκη, ο 36χρονος Ισπανός κάλεσε τον Ιταλό στο φιλέ για να παραπονεθεί για την κραυγή του!

«Πρώτα από όλα πρέπει να πω ότι ήμουν λάθος», παραδέχτηκε στη συνέντευξη τύπου ο Ράφα. «Δεν έπρεπε να τον καλέσω στο φιλέ, οπότε ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Λάθος μου, αλλά κανένα πρόβλημα, το αναγνωρίζω. Δεν θέλω να μιλήσω για ό,τι έγινε, μίλησε μαζί του αποδυτήρια και μένει εκεί. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι του μίλησα κατ' ιδίαν και ζήτησα συγγνώμη. Δεν ήθελα να τον ενοχλήσω, ήθελα απλά να πω τι πιστεύω ότι έκανε και με ενόχλησε εκείνη τη στιγμή. Υπάρχουν κώδικες μεταξύ των παικτών και είχαμε κάποιαο θέμα εκεί, αυτό είναι όλο».

O Σονέγκο, πάντως, εμφανίστηκε ενοχλημένος στη συνέντευξη τύπου: «Δεν μπορείς να καλείς τον αντίπαλό σου στο φιλέ. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό στο Wimbledon. Έπρεπε να μιλήσει στον διαιτητή, μου απέσπασε την προσοχή».

Σημειώστε ότι στο επόμενο γκέιμ ο Ναδάλ πέτυχε ένα ακόμα μπρέικ και στη συνέχεια έκλεισε τον αγώνα.

After Nadal was broken, he went straight to the net & summon Sonego to lecture him on grunting without the umpire’s consent.

The umpire didn’t stop Nadal from doing so, instead he talked with Sonego.

Sonego looked at a loss & dismayed throughout the process.@pavyg @Yolitatennis pic.twitter.com/n4ugFTd59P