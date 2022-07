Φέντερερ: «Ελπίζω να επιστρέψω μια ακόμα φορά» (vids)

Ο θρυλικός Ελβετός ήταν μεταξύ των πρωταθλητών που έλαβαν μέρος στο Champions Parade, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 ετών του Centre Court και ευχήθηκε να επιστρέψει μια ακόμα φορά στο ιστορικό γήπεδο ως συμμετέχων...

Στην «παρέλαση» των αστέρων ήταν, μεταξύ άλλων, και οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Ράφα Ναδάλ, Άντι Μάρεϊ, Μπίλι Τζιν Κινγκ, Κρις Έβερτ, Σταν Σμιθ, Μπιορν Μποργκ, Ροντ Λέιβερ, Βίνους Γουίλιαμς, Γκόραν Ιβανίσεβιτς, Στέφαν Έντμπεργκ, Πατ Κας, Λέιτον Χιούιτ, Μαρτίνα Χίνγκις, Κοντσίτα Μαρτίνεθ ενώ έλαμψε διά της απουσίας της η μοναδική Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, που «χτυπήθηκε» από τον Covid.

Παρουσιαστές της εκδήλωσης ήταν οι Σου Μπάρκερ και Τζον Μάκενροου.

With eight singles titles to his name, @rogerfederer 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/ucGLn0wW6q