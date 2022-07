Έπαιξε με το μυαλό του Τσιτσιπά ο Κύργιος και... νίκησε! (vids)

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας εκνευρίστηκε, παρασύρθηκε από τη συμπεριφορά του 27χρονου Αυστραλού (Νο.40) και τελικά όταν ηρέμησε πέταξε τις ευκαιρίες που είχε για να στείλει το ματς σε πέμπτο σετ.

Ηττήθηκε, λοιπόν, με 6-7(2), 6-4, 6-3, 7-6(7) μετά από μεγάλη μάχη 3 ωρών και 17 λεπτών και αποκλείστηκε από τους «16» της διοργάνωσης.

Η αλήθεια είναι ότι ήταν το πιο συναρπαστικό ματς της διοργάνωσης και τα... καμώματα του Νικ έδωσαν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το κακό, όμως, είναι ότι ο Στεφ, παρότι περίμενε τα «παιχνίδια» του αντιπάλου του, δεν εμφανίστηκε έτοιμος. Έριξε και εκείνος το επίπεδό του κινδυνεύοντας ακόμα και με αποβολή, «έχασε» για λίγο το κοινό και παράλληλα το μυαλό του, με αποτέλεσμα να πάρει ο Κύργιος το προβάδισμα με 2-1.

Στο τέταρτο σετ, ωστόσο, τα πράγματα ήταν πιο... νορμάλ, αλλά ο Νικ, με μεγάλο όπλο το σερβίς του, δεν άφησε τον Τσιτσιπά να πάρει το τέταρτο σετ και να γίνει αυτομάτως το φαβορί για τη νίκη στο πέμπτο. Πέρασε στη φάση των «16» για τέταρτη φορά στην καριέρα του και μπορεί να βλέπει ακόμα πιο μακριά, καθώς θα βρει απέναντί του τον Αμερικανό Μπράντον Νακασίμα.

Ο Κύργιος πίεζε το σερβίς του Τσιτσιπά από το ξεκίνημα του αγώνα, αλλά ο Στεφ έπαιξε εξαιρετικά στα μπρέικ πόιντ και κατάφερε να μείνει όρθιος. Έσβησε τέσσερις ευκαιρίες του Κύργιου και όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Τσιτσιπάς διαχειρίστηκε με μεγάλη ψυχραιμία την κατάσταση όταν ο Κύργιος... έκανε τα δικά του και άρπαξε το πρώτο σετ!

Φαινόταν απόλυτα συγκεντρωμένος (παρά τα όσα γίνονταν στην άλλη πλευρά του φιλέ) και στο δεύτερο σετ, όπου έσβησε ένα μπρέικ πόιντ στο 4-3, ενώ είχε και εκείνος την ευκαιρία του στο 4-4, αλλά ο Νικ έβγαλε άσο σε δεύτερο σερβίς του. Σα να μην έφτανε αυτό, απείλησε ξανά τον Στεφ στο επόμενο γκέιμ και τελικά πήρε το σετ μέσα σε αποθέωση.

Σε εκείνο το σημείο το ματς έγινε... ροντέο, αφού ο Στέφανος πέταξε με δύναμη την μπάλα προς την εξέδρα (δεν χτύπησε κανέναν) όταν έχασε το σετ, με αποτέλεσμα να γίνει έξαλλος ο Κύργιος και να ζητήσει την αποβολή του. Ζήτησε, μάλιστα, να μιλήσει με τον supervisor για το θέμα. Η απόφαση του διαιτητή, φυσικά, δεν άλλαξε, όμως ήταν φανερό ότι... κάτι είχε χαλάσει στο μυαλό του Στέφανου.

Ο Νικ συνέχιζε να εκνευρίζει τον Στέφανο με τη συμπεριφορά του (ειρωνευόταν πολλές φορές και τα χτυπήματά του) και, μάλιστα, τον έκανε ακόμα και να του... επιτεθεί με το μπαλάκι σε μια επιστροφή, αφού πρώτα είχε δεχτεί μπρέικ στο προηγούμενο γκέιμ (3-1). Τιμωρήθηκε τότε με point penalty που δεν του στοίχισε, όμως τελικά έχασε το σετ χωρίς να απειλήσει το σερβίς του Κύργιου.

Τα πράγματα άρχισαν να... σκουραίνουν επικίνδυνα όταν ο Κύργιος προηγήθηκε με 0-40 στο πρώτο γκέιμ του τέταρτου σετ, αλλά... ηρωικά ο Τσιτσιπάς έσωσε τριπλό μπρέικ πόιντ, αλλά και ένα ακόμα που ακολούθησε. Ο Νικ συνέχισε να πιέζει το σερβίς του Στεφ (είχε άλλα δύο μπρέικ πόιντ), αλλά και ο 23χρονος τενίστας είχε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 3-4 και σετ πόιντ στο 4-5.

Το σετ, όμως, κρίθηκε τελικά σε ένα δραματικό τάι μπρέικ, με τον Κύργιο να έχει ματς πόιντ στο 6-5 και τον Στεφ ένα ακόμα σετ πόιντ στο 6-7. Ο Νικ ξαναβρέθηκε με ματς πόιντ στο 8-7, αλλά ο Στεφ δεν μπόρεσε να κρατήσει το σερβίς του, οπότε ολοκληρώθηκε άδοξα η φετινή πορεία του στο Wimbledon.

Stefanos Tsitsipas vs Nick Kyrgios: 𝙏𝙝𝙚 𝙃𝙖𝙣𝙙𝙨𝙝𝙖𝙠𝙚 𝘾𝙪𝙩 #Wimbledon pic.twitter.com/ySHotqt9fI

Coming up clutch: @NickKyrgios edition.



Those final three points. Breathtaking.#Wimbledon pic.twitter.com/KeaSoHdKf0