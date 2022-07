Απίθανος πόντος από τον Κύργιο και τρομερή ένταση στο ματς! (vids)

Ο Νικ Κύργιος πήρε έναν απίθανο πόντο με σερβίς κάτω από τα πόδια, ενώ κατάφερε να επιστρέψει από το 0-1 σετ που έχανε από τον Τσιτσιπά. Στην αναμέτρηση για τους «16» του Wimbledon ο Τσιτσιπάς εκνευρισμένος πέταξε μία μπάλα στην κερκίδα με αποτέλεσμα ο Κύργιος να ζητήσει με έντονο ύφος την αποβολή του.

Ο Τσιτσιπάς δέχθηκε warning και point penalty για τη συμπεριφορά του και η αναμέτρηση συνεχίστηκε.

Δείτε στιγμές από το παιχνίδι:

If you think your day was bad, just imagine you could be the #Wimbledon2022 umpire for the Tsitsipas v Kyrgios match. pic.twitter.com/ZfUjyvlyWG