Ένταση στο Wimbledon: Ο Τσιτσιπάς χτύπησε με δύναμη το μπαλάκι προς τον Κύργιο (vid)

Στο 2ο σετ κι ενώ ο Έλληνας πρωταθλητής προηγούταν με 4-1, έχασε έναν... δικό του πόντο για να πάει στο 5-1, βγάζοντας εκνευρισμό και με τον κόσμο να αναφωνεί για την κίνησή του.

Τι έκανε; Ο Κύργιος, όντας ουσιαστικά εξουδετερωμένους, του έδωσε την ευκαιρία να ανέβει στο φιλέ και να πάρει έναν άνετο πόντο. Όμως ο Τσιτσιπάς χτύπησε με περισσότερη από το αναμενόμενο δύναμη το μπαλάκι, το οποίο "έγλειψε" τον Κύργιο πριν καταλήξει άουτ.

Δείτε τη φάση και την αντίδραση του κόσμου αλλά και των δύο αθλητών:

Things are getting heated in the Kyrgios-Tsitsipas match at Wimbledon 😳 pic.twitter.com/F1H0l3SU2Y