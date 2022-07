Σκόρπισε τρόμο ο Αλκαράθ! (vids)

Εκπληκτικός ο 19χρονος Ισπανός (Νο.6), επικράτησε με 6-3, 6-1, 6-2 σε μόλις 98 λεπτά και έγινε ο νεαρότερος τενίστας μετά το 2011 και τον Μπέρναρντ Τόμιτς που περνάει στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κόντρα στον εξαιρετικό στο χορτάρι Γερμανό (Νο.36) είχε 37 winners και μόλις 8 αβίαστα λάθη! Ήταν, πραγματικά, μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση και πολύ έχουν αρχίσει να σκέφτονται την πιθανότητα να απειλήσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς στα προημιτελικά.

Έχουμε, βέβαια, δρόμο μέχρι εκεί και αρχικά ο Καρλίτος θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο ενός άλλου πιτσιρικά, του Γιάνικ Σίνερ. Ο 20χρονος Ιταλός ήταν εξαιρετικός κόντρα στον ημιφιναλίστ του 2018 Τζον Ίσνερ και πήρε τη νίκη με 6-4, 7-6(4), 6-3, που τον φέρνει στους «16» για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο Καμ Νόρι, τέλος, ξεσηκώνει το Λονδίνο με τις εμφανίσεις του και μετά το 6-4, 6-1, 6-0 επί του Στιβ Τζόνσον πέρασε για πρώτη φορά σε τέταρτο γύρο majpr. Ο επόμενος αντίπαλός του είναι ο Τόμι Πολ. Θυμίζουμε ότι τα άλλα ζευγάρια της φάσης των «16» που βγήκαν σήμερα είναι Τζόκοβιτς-Βαν Ριτχόβεν και Γκοφέν-Τιάφοου.

Στις γυναίκες, «έκλεισαν» τα ζευγάρια στο κάτω μέρος του ταμπλό και αυτά είναι Μπούζκοβα-Γκαρσιά, Μέρτενς-Ζαμπέρ, Μαρία-Οσταπένκο και Γουότσον-Νιμάιερ.

We could watch this @carlosalcaraz forehand winner over and over 😍 #Wimbledon pic.twitter.com/6g82f4ShPi

Sinner sails through.



🇮🇹 @janniksin becomes the​ youngest Italian man to reach the Round of 16 at #Wimbledon in the Open Era pic.twitter.com/RP694DbMzz