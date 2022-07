Δεν... λυπήθηκε τον συμπατριώτη του ο Τζόκοβιτς (vids)

Ο 35χρονος Σέρβος, Νο.3 πια στον κόσμο, επικράτησε του συμπατριώτη του με 6-0, 6-3, 6-4 σε 1 ώρα και 53 λεπτά και θα παίξει στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης για 14η φορά στην καριέρα του. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει πλέον 24 σερί νίκες στο χορτάρι!

Ο Νόλε εκμεταλλεύτηκε τη νευρικότητα του Κετσμάνοβιτς, που μάλλον δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το γεγονός ότι έπαιζε στο Centre Court του Wimbledon με τον θρυλικό συμπατριώτη του, και έφτασε με άνεση στο 1-0 χωρίς να χάσει γκέιμ.

Στο δεύτερο σετ ο Κετσμάνοβιτς ήταν κάπως πιο ανταγωνιστικός αλλά και πάλι δεν μπόρεσε να «χτυπήσει» τον Τζόκοβιτς. Τα πράγματα φάνηκαν να τελειώνουν οριστικά όταν ο κάτοχος 20 major τίτλων πέρασε μπροστά με 5-2 στο τρίτο, όμως ακόμα και εκείνος έδειξε λίγο νευρικός όταν πλησίασε τον τερματισμό.

Ο Κετσμάνοβιτς μείωσε σε 5-4 και προηγήθηκε με 0-15, αλλά ο Νόλε καθάρισε τελικά το παιχνίδι και έχει τώρα μπροστά του το... άγνωστο: τον εκπληκτικό τον τελευταίο καιρό Τιμ Βαν Ριτχόβεν, που κατέκτησε τον τίτλο στο Libema Open, παρότι δεν είχε κερδίσει ματς στο tour πριν τη διοργάνωση.

Ο 25χρονος Ολλανδός, Νο.104 στον κόσμο, άφησε εκτός τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι με 6-4, 6-3, 6-4 και εξελίσσεται σε εξπέρ του χορταριού! Να δούμε τι μπορεί να κάνει κόντρα στον Τζόκοβιτς...

Στους «16» πέρασε και ο Φράνσις Τιάφοου για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο 24χρονος Αμερικανός άφησε εκτός τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ με 3-6, 7-6(1), 7-6(3), 6-4 και θα παίξει με τον Νταβίντ Γκοφέν, που απέκλεισε με4-6, 7-5, 6-2, 7-5 τον Ούγκο Ουμπέρ.

Μεγάλη νίκη και για τον Τόμι Πολ, που «υπέταξε» με 6-3, 6-2, 6-2 τον Γίρι Βέσελι και πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τέταρτο γύρο σλαμ. Εκεί θα βρει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Κάμερον Νόρι και τον Στιβ Τζόνσον.

