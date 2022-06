Όπως θα δείτε, ο 7χρονος Στέφαν... ξέρει να παίζει τένις και τα χτυπήματά του και από τις δύο πλευρές είναι εξαιρετικά για την ηλικία του (και όχι μόνο)!

Δείτε το βίντεο και την ανάρτηση του περήφανου πατέρα!

Novak and Stefan practicing is the cutest thing ever 😭 pic.twitter.com/iioWcPS7au