Βρήκε τον δρόμο η Σβιόντεκ - Έξω η Πλίσκοβα (vids)

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο επικράτησε της Ολλανδής lucky loser με 6-4, 4-6, 6-3 και πέρασε στον τρίτο γύρο του Wimbledon, όπου θα συναντήσει την Αλιζέ Κορνέ (6-3, 6-3 την Κλερ Λιου). Η 21χρονη Πολωνή κυνηγάει τον δεύτερο διαδοχικό Grand Slam τίτλο της και αν τα καταφέρει θα έχει φτάσει και τις 42 σερί νίκες! Υπάρχει κάποια που μπορεί να τη σταματήσει;

Αυτή, πάντως, δεν θα είναι η περσινή φιναλίστ Καρολίνα Πλίσκοβα, που γνώρισε την ήττα με 3-6, 7-6(4), 6-4 από την Κέιτι Μπάουλτερ. Στην πρώτη της παρουσία σε τρίτο γύρο σλαμ, η Βρετανίδα θα συναντήσει την Αρμονί Ταν, για την οποία συνεχίζεται το όνειρο μετά την νικηφόρα πρεμιέρα κόντρα στη Σερένα Γουίλιαμς. Η 25χρονη Γαλλίδα (Νο.115) άφησε εκτός με 6-3, 6-4 τη Σάρα Σορίμπες Τόρμο (Νο.32 του ταμπλό) και πέρασε κι εκείνη σε τρίτο γύρο major για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Στο ύψος της, από την άλλη, στάθηκε η Πάουλα Μπαντόσα, που άφησε εκτός με 6-3, 6-2 την Ίρινα Μπάρα και έχει μεγάλο ραντεβού με την Πέτρα Κβίτοβα. Η δύο φορές νικήτρια της διοργάνωσης, λύγισε με 6-1, 7-6(5) την Άνα Μπόγκνταν.

Καλά τα πάει και η περσινή νικήτρια του Roland Garros Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και μετά το 6-3, 6-4 επί της Βικτόρια Γκόλουμπιτς θα αναμετρηθεί με την Άιλα Τομλιάνοβιτς (6-2, 6-2 την Κάθριν Χάρισον).

Η Έλενα Ριμπάκινα, από την πλευρά της, άφησε εκτός με 6-4, 7-6(5) την Μπιάνκα Αντρεέσκου και θα παίξει με την Τσινβέν Ζενγκ (6-4, 6-1 την Γκριτ Μίνεν).

Η Τζέσικα Πεγκούλα, τέλος, απέκλεισε με 4-6, 6-3, 6-1 τη Χάριετ Νταρτ και θα παίξει στον τρίτο γύρο με την Πέτρα Μάρτιτς (7-6, 6-3 την Κατερίνα Κούτσοβα).

Sliding into the third round...



World No.1 Iga Swiatek passes a tough test from Lesley Pattinama Kerkhove 6-4, 4-6, 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/XoCr1Fpqu6