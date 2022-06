Aνεβαίνει ο Τζόκοβιτς - Έξω ο Ρουντ (vids)

Ο 35χρονος Σέρβος, Νο.3 πλέον στον κόσμο, υπέταξε με 6-1, 6-4, 6-2 τον Θανάση Κοκκινάκη (Νο.79) και πέρασε στον τρίτο γύρο του βρετανικού major για 13 συνεχόμενη φορά (16η συνολικά). Εκεί θα βρει τον συμπατριώτη του Μιομίρ Κετσμάνοβιτς, που νίκησε με 7-6(4), 7-6(3), 3-6, 6-3 τον Αλεχάντρο Ταμπίλο.

Εξαιρετικός στις επιστροφές ο τενίστας από το Βελιγράδι, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον 26χρονο Ελληνοαυστραλό, που μπόρεσε να απειλήσει με μπρέικ μόνο στο τελευταίο γκέιμ του αγώνα.

Ο Νόλε κυνηγάει στο Λονδίνο τον 21ο Grand Slam τίτλο του και αν τα καταφέρει θα έχει κερδίσει τη διοργάνωση τέσσερις διαδοχικές φορές (επτά στο σύνολο). Είναι, πιθανότατα, η τελευταία ευκαιρία του για φέτος να πλησιάσει τον Ράφα Ναδάλ σε κατακτήσεις σλαμ, αφού με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για το US Open.

Εκτός διοργάνωσης, ωστόσο, έμεινε ο φιναλίστ του Roland Garros και Νο.6 στον κόσμο Κάσπερ Ρουντ, παρότι πήρε το πρώτο σετ κόντρα στον Ούγκο Ουμπέρ. Ο εξαιρετικός στο χορτάρι Γάλλος έκανε την ανατροπή, επικράτησε με 3-6, 6-2, 7-5, 6-4 και έτσι ο Νορβηγός έμεινε με μόνο μια νίκη καριέρα στο Wimbledon.

Ο Ουμπέρ θα παίξει στον τρίτο γύρο με τον Νταβίντ Γκοφέν, που απέκλεισε με 6-1, 6-2, 6-4 τον Σεμπάστιαν Μπάες.

Ο Φράνσις Τιάφοου, τέλος, που πέρυσι εντυπωσίασε με τη νίκη του επί του Στέφανου Τσιτσιπά, επικράτησε με 6-2, 6-4, 7-6(3) του Γερμανού Μαξιμίλιαν Μάρτερερ και περιμένει τον νικητή του αγώνα Μπούμπλικ-Λάγιοβιτς.

Ugo powers through Ruud ⚡️@HumbertUgo defeats No.3 seed Casper Ruud in four sets, 3-6, 6-2, 7-5, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/C2O3evTBbx