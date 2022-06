Ήττα στην επιστροφή της στο Λονδίνο η Σερένα (vids)

Ένα χρόνο μετά την τελευταία εμφάνισή της στα courts (στο μονό), η θρυλική Αμερικανίδα, επτά φορές νικήτρια της διοργάνωσης, έδωσε σκληρή μάχη 3 ωρών και 11 λεπτών, όμως τελικά παραδόθηκε με 7-5, 1-6, 7-6(7) στην εξαιρετική Αρμονί Ταν.(Νο.115) και αποχαιρέτησε άδοξα το Wimbledon.

Δύσκολο να αγωνίζεσαι μετά από τόσο καιρό απραξίας, όμως η Σερένα τα έδωσε όλα μέχρι το τέλος και τελικά λύγισε στο σούπερ τάι μπρέικ, σε ένα ματς που καθήλωσε το Centre Court. Η Σερένα, πάντως, είχε την ευκαιρία να τελειώσει το ματς στο 4-5 του τρίτου σετ, αλλά δέχτηκε το μπρέικ και όλα κρίθηκαν στη... ρώσικη ρουλέτα (αφού πρώτα έσωσε ένα ματς πόιντ)..

Ήταν συγκινητική η αποχώρησή της από το γήπεδο, με τον κόσμο να την αποθεώνει, και μένει να δούμε αν θα επιστρέψει τη νέα σεζόν. Όλα παίζονται...

Η Γαλλίδα, από την πλευρά της, μετά την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση, θα βρει απέναντί της την Ισπανίδα Σάρα Σορίμπες Τόρμο.

Με την ευκαιρία,, να πούμε ότι δύο άλλες πρωταθλήτριες, οι Σιμόνα Χάλεπ και Πέτρα Κβίτοβα, πήραν το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο. Η Ρουμάνα επικράτησε εύκολα με 6-3, 6-2 της Καρόλινα Μούχοβα και θα παίξει με την Κίρστεν Φλίπκενς, ενώ η Τσέχα γύρισε το ματς με την Τζάσμιν Παολίνα (2-6, 6-4, 6-2) και θα αναμετρηθεί με την Άνα Μπόγκνταν.

Στη φάση των «64» πέρασε και η Μπιάνκα Αντρεέσκου, που άφησε εκτός με 6-1, 6-3 την Εμίνα Μπέκτας και θα συναντήσει την Έλενα Ριμπάκινα (7-6, 7-5 την Κόκο Βάντεγουεγκ).

"She's beaten a legend."



After three hours, 10 minutes, Harmony Tan beats Serena Williams in a first round epic#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/IQst8AzXxv