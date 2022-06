Παραδέχτηκε ότι έφτυσε προς φίλαθλο ο Κύργιος (vid)

Ο 27χρονος Αυστραλός, πάντως, κάθε άλλο παρά για τον αγώνα με τον Βρετανό μίλησε. Και ήταν φυσικό, καθώς ο ιδιόρρυθμος τενίστας έκανε συνεχή παράπονα στην umpire για τη συμπεριφορά του κοινού - και όχι μόνο - οπότε οι δημοσιογράφοι ήθελαν να μάθουν λεπτομέρειες. Ειδικά μετά τα όσα έγιναν στη Στουτγκάρδη, όπου είχε μιλήσει για ρατσιστική επίθεση εναντίον του.

Ο Νικ ξεκαθάρισε ότι αυτή τη φορά δεν δέχτηκε τέτοιου είδους σχόλια, αλλά παραδέχτηκε ότι δεν έφτυσε... τυχαία στο τέλος του ματς. Το έκανε προς έναν... ασεβή φίλαθλο.

«Ήταν απλά ασέβεια, κάποιος από το κοινό φώναξε ότι είμαι σκατά, είναι φυσιολογικό αυτό;», είπε ο Νικ. «Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται συνέχεια».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για το φτύσιμο στο τέλος του αγώνα. «Ναι, ήταν προς κάποιον που δεν με σεβάστηκε. Το έκανα ηθελημένα, δεν θα το έκανα σε κάποιον που με υποστήριζε».

Παραδέχτηκε, όμως, και κάτι άλλο. Ότι είπε στην umpire ότι εκείνος δεν χτυπάει παλαμάκια όταν σκανάρουν... σκατά σε σούπερ μάρκετ και εξήγησε: «Ποτέ δεν έχω πάει στη δουλειά κάποιου και να δείξω ασέβεια, δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνουν αυτό σε αθλητές; Γιατί θεωρούν ότι είναι αποδεκτό;».

Swear Kyrgios spits at some bloke in the crowd who was cheering for Jubb. 😆 Mad’ead! #Wimbeldon2022 pic.twitter.com/gkQWHhv6BY