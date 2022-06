Το βιολί της η Σβιόντεκ - Σκληρή δουλειά για Γκοφ (vids)

Στην πρώτη της φετινή εμφάνιση στο χορτάρι και στην πρώτη εμφάνισή της στο Centre Court του Wimbledon, η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο υπέταξε με 6-0, 6-3 τη Γιάνα Φετ και έφτασε τις 36 διαδοχικές νίκες.

Ξεπέρασε έτσι τη Βίνους Γουίλιαμς, που είχε 35 σερί νίκες από το 200, και πλησίασε τις 37 της Μαρτίνα Χίνγκις από το 1997!

Η επόμενη αντίπαλός της νικήτριας του Roland Garros είναι η Ολλανδή lucky loser Λέσλι Πατινάμα Καρίκοβα, που απέκλεισε με 6-4, 3-6, 6-1 τη Σόνεϊ Κάρταλ.

Σαφώς πιο δύσκολο έργο είχε η φιναλίστ του Παρισιού Κόκο Γκοφ, που χρειάστηκε τρία σετ για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Έλενα Γκαμπριέλα Ρους με 2-6, 6-3, 7-5 και να κλείσει ραντεβού με τη Μιχαέλα Μπουζαρνέσκου (6-4, 6-2 τη Ναστάζια Σκουνκ).

Συντριπτική, όμως, ήταν η πρεμιέρα της Πάουλα Μπαντόσα, καθώς η Ισπανίδα καθάρισε με 6-2, 6-1 τη Λουίζα Τσιρίκο και παίζει με Ίρινα Μπάρα ή Κλοέ Πακέ

Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, από την πλευρά της, περσινή νικήτρια του Roland Garrow επικράτησε με 7-5, 6-3 της Μαρίνα Ζανέφσκα και σημείωσε την πρώτη νίκη της μετά την επιστροφή της από τραυματισμό. Η επόμενη αντίπαλός της είναι η Βικτόρια Γκόλουμπιτς, που άφησε εκτός με 6-4, 6-3 την Άντρεα Πέτκοβιτς.

Η Μπελίντα Μπέντσιτς, τέλος, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ανατροπή στο ματς με την Τσιάνγκ Γουάνγκ (που άρχισε) και έμεινε έξω μετά το 6-4, 5-7, 6-2 από την Κινέζα, που θα συναντήσει στο δεύτερο γύρο τη Χέδερ Γουότσον (6-7, 7-5, 6-2 την Ταμάρα Κόρπατς).

"I'm really motivated to play well here"



