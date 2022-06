Έχασε σετ στην πρεμιέρα του ο Τζόκοβιτς (vids)

Ο Νο.3 τενίστας στον κόσμο λύγισε τον μαχητικό Σόνβο Κβον με 6-3, 3-6, 6-4, 6-4 σε 2 ώρες και 27 λεπτά και έκλεισε θέση στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, όπου θα περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Καμί Μάιχζακ και τον Θανάση Κοκκινάκη. Ο αγώνας άνοιξε την αυλαία στο Centre Court, όμως έγινε κάτω από κλειστή οροφή λόγω της βροχής.

Ήταν η 80η νίκη του Νόλε στη διοργάνωση και έτσι έγινε ο πρώτος τενίστας στην ιστορία (άνδρας ή γυναίκα) που φτάνει στις 80 νίκες σε όλα τα Grand Slam! Συνεχίζεται και η παράδοση που τον θέλει να νικάει πάντα στην πρεμιέρα του στο συγκεκριμένο σλαμ (17/17), από όπου έχει φύγει νικητής επτά φορές.

Παιδεύτηκε, πάντως, για να εξασφαλίσει την πρόκριση και αυτό δεν ήταν μόνο δικό του θέμα! Ο 24χρονος Κορεάτης (Νο.81) ήταν εξαιρετικός και δικαίως κέρδισε το χειροκρότημα του κοινού...

Ο Νόλε κυνηγάει τον 21ο Grand Slam τίτλο του στο Λονδίνο και όλα δείχνουν ότι θα είναι η τελευταία του ευκαιρία για φέτος, αφού με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν θα του επιτραπεί η είσοδος στις ΗΠΑ τον Αύγουστο. Πέρυσι κέρδισε τρία από τα τέσσερα σλαμ και τώρα κινδυνεύει να ολοκληρώσει τη σεζόν με... μηδέν. Είναι, πάντως, το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο, έχοντας πλέον 22 σερί νίκες στη διοργάνωση.

Την πρόκριση πήρε και ο φιναλίστ του Roland Garros Κάσπερ Ρουντ, που άφησε εκτός με 7-6(1), 7-6(9), 6-2 τον Αλμπέρτ Ράμος Βινιόλας και περιμένει Τόμας Μαρτίν Ετσέβερι ή Ούγκο Ουμπέρ. Ήταν, μάλιστα, η πρώτη νίκη του 23χρονου Νορβηγού στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης!

Συνεχίζει την πορεία του και ο Καμ Νόρι, Νο.1 της Βρετανίας, που άφησε εκτός τον Πάμπλο Αντούχαρ με 6-0, 7-6(3), 6-3 και θα βρει απέναντί του τον Τζάουμε Μουνάρ (6-2, 6-4, 7-5) τον Τιάγκο Μοντέιρο.

Ο Φράνσις Τάφοου, τέλος, «εκτελεστής» του Στέφανου Τσιτσιπά στην περσινή διοργάνωση, απέκλεισε με 6-4, 6-4, 6-4 τον Ιταλό Αντρέα Βαβασόρι και θα αναμετρηθεί με Μαξιμίλιαν Μάρτερερ ή Αλιάζ Μπέντενε.

Στις γυναίκες, η Ονς Ζαμπέρ, το νέο Νο.2 του κόσμου, νίκησε με 6-1, 6-3 τη Μίριαμ Μπιόρκλουντ και θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο Ρεμπέκα Μαρίνο ή Καταρζίνα Κάβα.

