Διαφωνεί με το coaching o Κύργιος και έχει δυνατό επιχείρημα

Ο Πατρίκ Μουράτογλου, ας πούμε, έδωσε συγχαρητήρια και ήταν αναμενόμενο, αφού είναι από τους προπονητές που είχαν ταχθεί υπέρ της... ελευθερίας έκφρασης των κόουτς εν ώρα αγώνα. Και είχε πληρώσει στο παρελθόν τη δική του συμπεριφορά.

Ο Νικ Κύργιος, ωστόσο, δεν συμφωνεί με το νέο κανονισμό και... έχει τα δίκια του. Ισχυρίζεται ότι ένας τοπ παίκτης αποκτάει αβαντάζ συγκριτικά με έναν κατώτερο στο ranking παίκτη, που μπορεί να μην έχει προπονητή.

«Διαφωνώ καθέτως», σχολίασε ο Νικ. «Χάνει ένα από τα μοναδικά του χαρακτηριστικά, που κανένα άλλο άθλημα δεν είχε. Ο παίκτης έπρεπε να βρει τις λύσεις μόνος του και αυτή ήταν η ομορφιά αυτού του κανονισμού. Τι συμβαίνει όταν ένας παίκτης κορυφαίου βεληνεκούς αντιμετωπίζει έναν παίκτη που είναι χαμηλά στην παγκόσμια κατάταξη και δεν έχει ή δεν μπορεί καν να πληρώσει έναν προπονητή;».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το tweet του Μουράτογλου ήταν η αφορμή για να... ξεκατινιαστούν δημοσίως ο Γάλλος κόουτς και ο Αυστραλός Τοντ Γούντμπριτζ, κάτοχος 16 major τίτλων στο διπλό.

Congratulations to the ATP for “legalizing” a practice that has been going on at almost every match for decades. No more hypocrisy. https://t.co/OVwgtwLLrW

This is a particularly bad one from you Todd. You have been on tour for a long time. Why do you deny the evidence of the coaching happening every day on the courts ? To purposely trying to make me look bad and accusing me ? This is disappointing… https://t.co/0NgFp6dBXc