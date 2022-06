Η Καλίνινα πρώτη αντίπαλος της Σάκκαρη στο Ίστμπουρν

Η 25χρονη τενίστρια πέρασε άκοπα το εμπόδιο της Ρουμάνας, Σοράνα-Μιχαέλα Κιρστέα, καθώς η τελευταία αποχώρησε λόγω τραυματισμού στο δεύτερο σετ κι ενώ βρισκόταν πίσω στα game με 2-1, ενώ η Καλίνινα είχε πάρει το πρώτο σετ με 6-0.

In all honesty I was surprised Sori didn't withdraw before the match. She played a long hard SF in Birmingham yesterday, then had to travel to Eastbourne to play today. She gave it a real shot, but just wasn't recovered. Anhelina Kalinina defeated Sorana Cirstea 6-0, 2-1 Retired. pic.twitter.com/HGA3cqcIQP