Η Μπελίντα Μπέντσιτς γύρισε τον αστράγαλό της και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τον τελικό του Βερολίνου (WTA 500) κόντρα στην Ονς Ζαμπέρ.

Η 25χρονη Ελβετίδα, που χθες απέκλεισε μετά από έναν δραματικό αγώνα τη Μαρία Σάκκαρη, έχανε με 6-3, 2-1 από την 27χρονη Τυνήσια (Νο.4), όταν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την αναμέτρηση.

Ήταν γι' αυτήν ο δεύτερος διαδοχικός χαμένος τελικός στη γερμανική πόλη, όμως το Wimbledon πλησιάζει και δεν είναι καιρός για ρίσκα...

Η Ζαμπέρ, από την πλευρά της, έφτασε στον τρίτο τίτλο καριέρας (δεύτερο φετινό) και με την πορεία της σημειώνει ένα ακόμα σπουδαίο επίτευγμα: θα ανεβεί αύριο για πρώτη φορά στο Νο.3 του κόσμου!

Δεν υπάρχει, πάντως, χρόνος για... πάρτι, αφού θα παίξει σε ένα ακόμα τουρνουά πριν το Wimbledon. Συγκεκριμένα, είναι στο Νο.2 του ταμπλό στο Ίστμπορν (WTA 500), όπου θα αγωνιστεί και η Μαρία Σάκκαρη.

Δείτε πώς στάθηκε στο πλευρό της Μπέντσιτς όταν τραυματίστηκε...

Sportsmanship at its finest 💜@Ons_Jabeur steps in to help @BelindaBencic #bett1open pic.twitter.com/nsy4NoJi1P — wta (@WTA) June 19, 2022