Κράτησε τα σκήπτρα στο Queen's ο «σπεσιαλίστας» Μπερετίνι (vids)

Ο περσινός φιναλίστ του βρετανικού σλαμ (Νο.10) υπέταξε με 7-5, 6-4 τον Φίλιπ Κραΐνοβιτς (Νο.48) και φεύγει νικητής από το Queen's για δεύτερη σερί χρονιά.

Έχει εννιά σερί νίκες από τότε που επέστρεψε από τον τραυματισμό (πήρε τον τίτλο και στη Στουτγκάρδη), ενώ έχει κερδίσει 20 από του τελευταίους 21 αγώνες του στο χορτάρι!

Και συνεχίζουμε: το ρεκόρ του στο χορτάρι είναι 32-3 από το 2019 (!), έχει κερδίσει τέσσερις από τους πέντε τελικούς του στο χορτάρι (έχασε μόνο πέρυσι από τον Τζόκοβιτς στο Wimbledon) και στο Queen's έχει ρεκόρ 10-0! Συνολικά ήταν ο έβδομος τίτλος της καριέρας του.

Ο Σέρβος, από την άλλη, δεν κατάφερε να κερδίσει τον πρώτο τίτλο της καριέρας του (στη λιγότερο αγαπημένη του επιφάνεια) και, μάλιστα, έχει πλέον πέντε ήττες σε ισάριθμους τελικούς!

KING OF QUEEN'S 👑



The moment @MattBerrettini defended his Queen's crown!#cinchChampionships pic.twitter.com/LJukvxEew2