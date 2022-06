Περίπατος του Χούρκατς στον τελικό του Χάλε! (vids)

Εκπληκτικός ο 25χρονος Πολωνός, Νο.12 στον κόσμο, επικράτησε του κορυφαίου τενίστα στον κόσμο με 6-1, 6-4 και φεύγει για πρώτη φορά νικητής από τουρνουά στο χορτάρι. Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι ο Χούρκατς έχει πέντε νίκες σε ισάριθμους τελικούς!

Πάει, λοιπόν, με την καλύτερη ψυχολογία στο Wimbledon, όπου πέρυσι είχε φτάσει ως τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Δεν είναι, άλλωστε, μικρό πράγμα να νικάς back to back Αλιασίμ, Κύργιο, Μεντβέντεφ και να κατακτάς το πρώτο σου 500άρι...

Ο Ντανίλ, από την άλλη, που άφησε αρνητικές εντυπώσεις με τη συμπεριφορά του απέναντι στον προπονητή του, χάνει (εύκολα και πάλι) τον δεύτερο συνεχόμενο τελικό του στο γρασίδι.

Θα έχει άλλη μια ευκαιρία αυτή την εβδομάδα στη Μαγιόρκα, όμως στη συνέχεια δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Wimbledon, λόγω του «μπλόκου» σε Ρώσους και Λευκορώσους.

Στην τελετή απονομής, πάντως, ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο που δεν είδαν έναν καλύτερο τελικό...

HALLE-LUJAH 🇵🇱 🏆 The moment @HubertHurkacz sealed an unreal performance to beat World No. 1 Medvedev & win the #TWO22 title! pic.twitter.com/QHBipSgVsw

Serve and volley from the *baseline* 😦@HubertHurkacz can do no wrong right now!#TWO22 pic.twitter.com/X5cbh7lDwC